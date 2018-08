JN 02 Maio 2018 às 22:41 Facebook

"Esta música é tua. Prepara a voz. Juntos vamos fazer magia no Dragão" é o apelo lançado pelo F.C. Porto no vídeo que revela um novo cântico para apoiar a equipa no próximo domingo, frente ao Feirense.

O jogo frente o Feirense é considerado o jogo do título, uma vez que basta um ponto aos dragões para festejarem o título de campeões nacionais. O Dragão vai estar esgotado.