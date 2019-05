F.C. Porto é campeão nacional de hóquei em patins

Hoje às 22:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O F.C. Porto sagrou-se nesta quarta-feira campeão nacional de hóquei em patins, após derrotar no Dragão o Riba d'Ave, por 6-3, num jogo em atraso da 24.ª jornada.

Rafa Costa, Poka, Gonçalo Alves, Cocco (bis) e Reinaldo Garcia foram os marcadores de serviço, o suficiente para a equipa conquistar, pela 23.ª vez, o título nacional. Tem mais três pontos do que a Oliveirense, segunda classificada, mas por terem vantagem no confronto direto, são já declarados campeões. Com este feito, os dragões igualam o Benfica em número de títulos (23).