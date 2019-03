F. C. Porto vence Roma e obriga prolongamento

Hoje às 20:51 Facebook

Marega e Soares marcaram os tentos do F. C. Porto que venceu a Roma (2-1), no jogo da segunda-mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, na noite desta quarta-feira, no Dragão. O resultado iguala a eliminatória e força o prolongamento.

Um golo de Soares, aos 26 minutos, concedeu ao F. C. Porto uma vantagem justa, após os azuis e brancos terem dominado o oponente em quase toda a primeira parte. O avançado estreou-se a marcar na competição depois de um enorme esforço de Marega. O maliano ganhou um lance dividido a meio campo e ainda apoiou Corona na assistência letal.

O onze portista exerceu um domínio evidente, mas acabou traído por uma entrada imprudente de Militão que derrubou Perotti. De Rossi converteu a penalidade e empatou o jogo, mantendo os romanos na liderança da eliminatória.

O conjunto de Sérgio Conceição entrou a todo o gás no segundo período. Empurrou o adversário para a sua área e desenhou algumas oportunidades. Marega, já depois de fazer brilhar Olsen, empatou a eliminatória.

Os azuis e brancos mantiveram a tendência ofensiva, criaram oportunidades, mas não revelaram discernimento ideal, no momento de rematar e apanharam um guarda-redes sueco inspirado.