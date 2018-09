Hoje às 21:23 Facebook

O F. C. Porto está empatado (0-0) ao intervalo com o Tondela, em jogo que se realiza nesta sexta-feira no Estádio do Dragão. O guarda-redes Cláudio Ramos está a ser a estrela, com boas defesas a remates de Brahimi, de Marega e de Herrera. Veja os vídos dos casos do jogo.

O onze dos dragões, que conta com a novidade Sérgio Oliveira (por troca com Danilo), entrou a todo o gás. Aos sete minutos, Brahimi rematou cruzado mas Cláudio Ramos respondeu com uma boa intervenção. Pouco depois, voltou a defender um bom pontapé de fora de área de Marega e, mais tarde, um de Herrera.

Perto do descanso, o maliano protagonizou mais um lance perigoso mas a bola saiu ao lado. A melhor oportunidade ocorreu todavia aos 44: Marega cruzou e Aboubakar, sem ninguém na baliza, não conseguiu chegar por centímetros ao esférico. Já nos descontos, Sérgio Oliveira cabeceou ao poste.

Com 16 remates efetuados contra somente três do Tondela, os dragões dominam totalmente mas falta o golo.