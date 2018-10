F. C. Porto goleia Vila Real com "póquer" de Adrián López

JN Hoje às 22:14 Facebook

O F. C. Porto qualificou-se, na noite desta sexta-feira, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, ao vencer no reduto do Vila Real, por 6-0, em jogo da terceira ronda da competição. O espanhol Adrián López, autor de quatro golos, foi a grande figura do encontro.

Habitualmente afastado das opções iniciais, Adrián López aproveitou a chance dada pelo técnico Sérgio Conceição e, perante um opositor dos campeonatos distritais, marcou quatro golos, três dos quais na primeira parte.

Adrián inaugurou o marcador aos 7 minutos e 7 minutos depois aproveitou um lance confuso na área da equipa transmontana para voltar a faturar. Em cima do descanso, de livre direto, chegou ao "hat-trick".

Na segunda parte, o F.C. Porto continuou a dominar e elevou para 4-0, aos 49 minutos, por intermédio de Soares. O quinto tento surgiu aos 61 minutos, com a assinatura de André Pereira.

O 6-0 (66 minutos) teve a assinatura do homem da noite, que assim alcançou um sempre meritório "póquer", isto pouco antes de sair lesionado.

Nos últimos minutos, o resultado não sofreu mais alterações.