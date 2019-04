F.C. Porto multado por atraso às entrevistas rápidas

Hoje às 10:32 Facebook

Conselho de Disciplina passa multa de 4782 euros ao F. C. Porto porque Herrera demorou nove minutos a chegar à "flash interview" após o jogo com o Santa Clara.

No comunicado do órgão disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol lê-se que o atraso na transmissão das entrevistas rápidas da SportTv foi "motivado pela volta ao estádio de agradecimento aos adeptos".

O órgão disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol ainda aplicou ao F. C. Porto uma multa de 612 euros, por atraso no início e no reinício do jogo com o Santa Clara.