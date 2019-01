F.C. Porto oficializa contratação de Wilson Manafá ao Portimonense

Hoje às 11:28 Facebook

O futebolista luso-guineense Wilson Manafá, de 24 anos, assinou um contrato válido até 30 de junho de 2023 com o F.C. Porto.

Wilson Manafá, que já está às ordens do treinador do F.C. Porto, Sérgio Conceição, jogava no Portimonense desde 2016, clube no qual se destacou como lateral esquerdo, podendo também alinhar do lado direito, segundo o site oficial dos dragões.

O lateral iniciou a sua formação no Oliveira do Bairro Sport Clube, antes de rumar ao Sporting, entre 2012 e 2014, contando ainda passagens por Beira-Mar, Anadia e Varzim.

Na presente edição do campeonato, Wilson Manafá alinhou em 15 jogos e marcou dois golos.