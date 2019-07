F.C. Porto paga três milhões de euros por Marcano

Hoje às 12:06 Facebook

Roma revela montante da transferência do defesa espanhol para o F. C. Porto. Três milhões de euros.

Através da conta Twitter, o emblema italiano "augura a melhor sorte" ao jogador que no ano passado se transferiu no caminho inverso e que vestiu a camisola da "Loba" em 13 jogos.

O defesa central assinou contrato com o F. C. Porto por quatro épocas. Já foi apresentado no Dragão esta quinta-feira.

Vestirá a camisola 5, a mesma da primeira passagem pelo F. C. Porto, entre 2014 e 2018. Foi campeão em 2018.