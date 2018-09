F.C. Porto perde com Nizhny Novogorod na qualificação para a Liga dos Campeões

Ontem às 22:46 Facebook

O F. C. Porto perdeu, nesta quinta-feira, por 86-85 com os russos do Nizhny Novgorod, na primeira mão da primeira eliminatória da fase de qualificação da Liga dos Campeões, em basquetebol, disputado no Dragão Caixa.

A perder ao intervalo por seis pontos, o F. C. Porto deveu muito à sua percentagem de lances livres o ter-se conseguido manter na discussão, frente a um adversário que, fazendo de uma defesa muito agressiva a sua primeira arma, provocou muitas faltas.

No primeiro período, uma percentagem de 75% nos triplos (três convertidos em quatro tentativas) catapultou os russos para a liderança do jogo, respondendo os portistas com oito lances livres marcados, em outros tantos tentados.

O segundo quarto trouxe maior equilíbrio, com o Nizhny a pagar o facto de os seus dois jogadores com mais pontos (Kendrick Perry, com 10 pontos, e Maxim Grigoryev, com 13), rapidamente terem atingido a terceira falta.

Os cinco triplos, em 10 tentados, dos russos continuou a fazer a diferença à saída para o descanso, mas com o virtuoso base norte-americano penalizado com faltas, os dois períodos subsequentes abriram um novo cenário aos portistas, mais confiantes apesar de nunca terem deixado de estar a perder.

Mais assertivo na pressão alta, o 'cinco' portista soube criar problemas à circulação de bola aos russos, ameaçando, como nunca, passar para a frente no marcador: esteve a um ponto (50-51), nos primeiros minutos do terceiro período.

A reviravolta aconteceu no início do derradeiro quarto, com Pedro Pinto a passar o jogo para 66-64.

Na parte final, o F. C. Porto não conseguiu, porém, segurar a vantagem, acabando derrotado por um ponto, muito por culpa de Maxim Grigoryev, autor de 20 pontos, e Kendrick Perry, com 21.

A segunda mão joga-se no sábado, em Nizhny Novgorod.