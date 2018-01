F. C. Porto prepara duelo com o Vitória de Guimarães

Hoje às 16:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto voltou, nesta manhã de quinta-feira, ao trabalho, no Olival, horas depois de ter derrotado o Feirense, por 2-1. Otávio foi o único ausente devido a lesão na coxa direita, apenas fez trabalho de ginásio e tratamento.

Diogo Dalot esteve também de fora do treino, orientado pelo treinador Sérgio Conceição, por ter trabalhado com o F, C. Porto B. A equipa regressa amanhã à preparação, numa sessão agendada para as 11 horas, no Olival.

O próximo duelo dos dragões é no domingo, ante o V. Guimarães, no Estádio do Dragão, às 20.15 horas na Sport TV 1.