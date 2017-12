F.C. Porto regressa aos treinos ainda sem brasileiro Otávio

Hoje às 15:35 Facebook

O F.C. Porto iniciou hoje a preparação do jogo com o Paços de Ferreira, para a Taça da Liga de futebol, com uma sessão que registou a ausência do brasileiro Otávio, submetido a tratamento a uma lesão muscular.

O plantel regressou ao trabalho para a deslocação de sábado a Paços de Ferreira, para a terceira e última jornada do grupo D da Taça da Liga, naquele que constitui o último jogo dos 'dragões' em 2017, após o gozo de umas miniférias.

De acordo com a nota publicada no sítio dos portistas o defesa Diogo Dalot também não integrou a sessão de preparação, no Olival, em Vila Nova de Gaia, por se encontrar a gozar um período de descanso juntamente com o plantel do FC Porto B.

Os portistas voltam a treinar pelas 11:00 de quinta-feira, novamente no Olival, à porta fechada.

À entrada para a última e decisiva jornada do grupo D, que tem início pelas 20:15 de sábado, o FC Porto lidera com os mesmos quatro pontos do Leixões. Paços de Ferreira e Rio Ave, com um ponto, seguem na terceira e quarta posição, respetivamente.