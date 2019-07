F.C. Porto sonda no México. Bale na China a 25 milhões/ano

JN Hoje às 23:28 Facebook

Eis o enésimo guarda-redes dirigido ao F.C. Porto: Marchesin, argentino, 31 anos. Da Latina América também se aponta um médio ao Dragão: Uribe, colombiano, 28 anos. Tudo para verificar nos próximos dias. No Benfica, a ordem do dia é a renovação de Rúben Dias e de Jota. No Sporting, Thiago Almada, ainda e sempre. E por essa futebolândia destaque para Gareth Bale: o craque galês larga o Real Madrid e vai para China, seduzido pelos encantos do Império do Meio e por um cheque anual de 25 milhões de euros.

F. C. Porto - Como as negociações com o PSG por Kevin Trapp não andam nem desandam e a urgência é ainda maior após a lesão de Digo Costa, o F.C. Porto sondará o mercado por um guarda-redes. Agora, o eleito é um argentino de 31 anos, que joga no Club América, do México. Agustin Marchesin, assim se chama este "portero", é para aí o 15.º da pré-época apontado à sucessão de Iker Casillas. Segundo a imprensa mexicana, o F.C. Porto "paga o que o America pedir". Ainda do lá de lá do Atlântico chega a notícia de mais um possível reforço do Dragão: Mateus Uribe, 28 anos, médio, também joga no América.

Benfica - Para segurar Ruben Dias, o clube da Luz está disposto a renovar contrato com o defesa e oferecer-lhe um vencimento anual 2,5 milhões de euros líquidos, na ordem dos mais bem pagos do plantel. Em contrapartida, o central de 22 anos aceitará aumentar a multa rescisória de 60 para 88 milhões de euros. Na mesma perspetiva de preservação dos jogadores mais jovens, Jota também será chamado a renovar contrato nos próximos dias. Deste sábado sobra uma confirmação: o V. Setúbal oficializou a transferência do Tomás Azevedo. O médio de 18 anos entra para equipa sub-23 do Benfica. Os sadinos reservam metade do passe do jogador, que assinou contrato de cinco épocas.

Sporting - Em Alvalade, Alan Ruiz está fora dos planos de Marcel Keizer e há negociações com o Gimnasia para a transferência do jogador argentino para o clube de La Plata. Fora o valor do trespasse, a SAD leonina ainda lucrará com a poupança do salário do jogador, que vence dois milhões brutos por ano. Da Argentina também poderá chegar ao Sporting mais um reforço, no caso um médio de 18 anos, do Velez Sarsfield: o negócio que fará de Thiago Almada jogador do Manchester City e, depois, reforço da equipa de Marcel Keizer, ao abrigo do protocolo entre leões e citizens, está perto de ser concluído.

Real Madrid - De Espanha, chega a notícia mais relevante deste sábado: aos 30 anos, Gareth Bale acertou contrato de três anos com o clube chinês Jiangsu. O galês, que ainda este sábado lançou um irónico sorriso a Zinedine Zidane quando estava perder por sete com o Atlético, vai receber 25 milhões de euros por época. O Real Madrid cobra 20 milhões de euros pelo ex-jogador do Tottenham, que lhe custou 101 milhões em 2013.

Inglaterra - Da pátria do futebol, money. money, money... Segundo a Sky News, o Everton oferece 40 milhões à Juventus pelo atacante de 19 anos Moise Kean. Outra estrela, Nicolas Pépé, vira as costas ao Nápoles e ao Inter e cede ao apelo do London Calling. A BBC diz que os "gunners" pagam 80 milhões ao Lille e que o avançado marfinense está na iminência de se juntar a Aubameyang e Lacazette.

Manchester Unided - Ainda de Inglaterra: mantém-se o duelo negocial entre o Manchester United e a Lazio por Milinkovic-Savic. O "Corriere dello Sport' diz que os "red devils" fizeram uma proposta de 70 milhões pelo sérvio, mas que o clube romano não querem baixar dos 90 milhões.

Bayern Munique - Ainda em Inglaterra, o "Daily Mirror" anuncia que o clube campeoníssimo da Alemanha está em conversações com o Manchester City para a contratação de Leroy Sané, para o que poderá ser um transferência de nove dígitos.

Japão - Finalmente, uma aragem asiática. Thomas Vermaelen assinou contrato com o clube nipónico Vissel Kobe. O defesa central belga, de 33 anos, reencontrará antigos colegas do Barcelona, como Andrés Iniesta, David Villa e Sergi Samper. Visca el Vissel Kobe!