F.C. Porto vai jogar com Liverpool na Champions

O F.C. Porto ficou esta sexta-feira a conhecer o adversário dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Depois de eliminarem a Roma nos oitavos de final, os "dragões" reencontram o Liverpool, com quem mediram forças na época passada e não guardam boas memórias, pois foram afastados nos oitavos, após uma goleada (5-0) no Estádio do Dragão e um empate (0-0) em Anfield Road.

Os "reds" são orientados pelo carismático treinador alemão, Jurgen Klopp, e têm um tridente ofensivo diabólico constituído por Salah, Firmino e Sadio Mané. O holandês Virgil van Dijk, que foi comprado por 85 milhões ao Southampton há duas épocas, é o patrão da defesa.

Nos oitavos de final, o Liverpool afastou o Bayern Munique. Em Anfield Road, os "reds" empataram a zero, mas no segundo jogo, na Alemanha, os ingleses venceram categoricamente, por 3-1.

Na fase de grupos, o Liverpool ficou em segundo lugar no grupo C, atrás do Paris Saint Germain, somando três vitórias e três empates.

O português Rafael Camacho, de apenas 18 anos, é um dos jogadores do plantel.

Os jogos disputam-se a 9/10 de abril e 16/17 de abril.

Lista do sorteio:

Ajax - Juventus

Liverpool - F. C. Porto

Tottenham - Manchester City

Barcelona - Manchester United

Emparelhamento das meias-finais:

Tottenham - Manchester City - Ajax - Juventus

Barcelona - Manchester United - Liverpool - F. C. Porto