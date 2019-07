F.C. Porto vence Braga no Olival

Hoje às 14:47 Facebook

Com um golo de Corona, a equipa de Sérgio Conceição venceu a de Sá Pinto, esta quarta-feira de manhã, num jogo organizado e disputado em segredo pelos dois clubes.

A uma semana de entrarem em ação nas pré-eliminatórias das competições da UEFA - o F.C. Porto vai jogar à Rússia, na quarta-feira, e o Braga ainda aguarda pelo rival do dia 8, a apurar do duelo entre o Legia Gdansk e o Brondby -, as equipas de Sérgio Conceição e de Sá Pinto combinaram um treino entre elas, sem qualquer anúncio e em todo o segredo.

As manobras táticas conjuntas acabaram com o triunfo do F. C. Porto, com um golo de Corona, já no último minuto do treino.

Sérgio Conceição utilizou uma equipa próxima da que será a titular no desafio com o Krasnodar, da primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões.

Ainda para esta tarde, o treinador do F. C. Porto agendou novo jogo-treino. Os jogadores que não jogaram com o Braga sobem ao relvado para um ensaio com a equipa B dos dragões.