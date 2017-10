F. C. Porto goleia Lusitano

JN Ontem às 22:09 Facebook

O F. C. Porto goleou (6-0), esta sexta-feira, o Lustiano de Évora na terceira eliminatória da Taça de Portugal, no Estádio do Restelo.

Com algumas alterações no onze e Diogo Dalot a estrear-se na equipa principal, a equipa de Sérgio Conceição entrou forte no jogo e fez a primeira ameaça aos cinco minutos, por Marcano.

Aos 20 minutos, Aboubakar inaugurou o marcador, após passe de Brahimi. Dois minutos depois, o camaronês aproveitou uma boa assistência de Diogo Dalot e festejou pela segunda vez.

Na segunda parte, aos 50 minutos, Marcano ampliou o marcador na sequência de um pontapé de canto de Otávio e, cinco minutos depois, foi mesmo Otávio quem marcou o quarto golo, após um bom lance individual. Aos 59 minutos, Galeno marcou o quinto golo e, perto do fim, o jovem extremo esteve perto de bisar, após uma boa assistência de Otávio, mas rematou por cima.

Aos 90 minutos, Hernâni, num grande golo, selou o resultado para os azuis e brancos.