Fede Varela, Galeno e Rui Costa reforçam Portimonense

Os futebolistas Fede Varela e Galeno (ex-FC Porto) e Rui Costa (ex-Famalicão) foram esta terça-feira apresentados como reforços do Portimonense.

De acordo com o presidente da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio, o médio ofensivo argentino Fede Varela e o extremo brasileiro Galeno foram ambos cedidos pelo F. C. Porto até ao final da presente temporada, no âmbito do negócio da transferência de Paulinho para os portistas, enquanto Rui Costa regressou a Portimão, depois de ter estado emprestado ao Famalicão.

Rodiney Sampaio afirmou que os três jogadores tiveram a aprovação da equipa técnica, nomeadamente do treinador Vítor Oliveira, não descartando a hipótese de o emblema algarvio receber mais algum reforço no mercado de inverno.

"Ainda não se sabe se [o plantel] está fechado", sublinhou o dirigente, indicando que os dois jogadores emprestados pelo F. C. Porto "já estão inscritos e podem ser opção para o próximo jogo, caso o treinador assim o entenda".

O avançado Rui Costa, contratado pelo Portimonense ao Varzim no início da época, regressa a Portimão depois de ter representado o Famalicão por empréstimo dos algarvios e de ter sido inviabilizada a cedência ao F. C. Porto para jogar na equipa B.

O jogador, de 21 anos, não pode ser utilizado pelos portistas, devido ao facto de ter estado inscrito esta época por Varzim, Portimonense e Famalicão, tendo marcado 12 golos em 19 jogos disputados pelos famalicenses, clube da II Liga portuguesa de futebol.

Rui Costa lamentou que não tenha sido concretizado o seu empréstimo ao F. C. Porto, mas manifestou-se "feliz pelo regresso a Portimão e de poder jogar na I Liga, com o objetivo de chegar à seleção nacional".

"Estou feliz por regressar e agora vou trabalhar para ajudar o clube a conseguir os objetivos", destacou.

Por seu turno, o médio argentino Fede Varela, de 21 anos, afirmou que não hesitou em escolher o Portimonense, "pelas referências que tinha do clube e no sentido de evoluir" na carreira.

"Quando surgiu a oportunidade, não hesitei, porque sempre me falaram bem do clube", frisou o médio ofensivo, acrescentando que "está preparado para jogar no meio campo e na posição que o técnico entender".

Fede Varela foi júnior do Celta de Vigo (Espanha) e no F. C. Porto B jogou na posição de 10, tendo apontado 16 golos ao serviço dos portistas na II Liga.

O outro reforço, o extremo ofensivo Galeno, de 20 anos, considerou que o seu ingresso no Portimonense até ao final da época, "é uma oportunidade para evoluir enquanto jogador e de poder voltar ao F. C. Porto".

"Quero ajudar o Portimonense a conseguir a manutenção, ganhar maturidade e poder voltar ao Porto, para jogar na equipa principal", destacou o jogador que esta época fez seis jogos pela equipa principal do F. C. Porto, tendo apontado um dos seis golos diante do Lusitano de Évora (6-0) para a Taça de Portugal.

O médio brasileiro estreou-se pelo Portimonense no domingo, com um golo num particular com os coreanos do Ulsan, encontro que terminou empatado a dois golos.

O Portimonense, que não vence há sete jornadas consecutivas, ocupa atualmente o 13.º lugar na classificação, com 18 pontos, defrontando no dia 29 de janeiro o Rio Ave, pelas 19 horas, em jogo da 20.ª jornada da I Liga.