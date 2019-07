Federação arquiva processo da "Operação Cashball"

Hoje às 20:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Deliberação do Conselho de Disciplina da entidade foi anunciada esta terça-feira e iliba os suspeitos da prática de infrações disciplinares que "punham em causa a verdade e integridades desportivas na época 2016/17".

A Federação de Andebol de Portugal anunciou esta terça-feira o arquivamento do processo "Operação Cashball", caso que envolveu o Sporting e o ex-presidente Bruno de Carvalho em suposta corrupção em jogos de andebol na temporada 2016/17.

"A decisão de arquivamento foi proferida com fundamento na ausência de indícios suficientes para determinar o prosseguimento do processo como disciplinar contra qualquer clube ou agente desportivo, com base na prova recolhida e sem prejuízo da reabertura do processo de inquérito, caso surjam ou se possa vir a aceder a novos meios de prova", lê-se no comunicado da Federação de Andebol.

Durante o processo, foram "ouvidas mais de duas dezenas de testemunhas, incluindo 14 árbitros e pessoas não inscritas na Federação de Andebol de Portugal - e, portanto, não sujeitas ao poder disciplinar da mesma - referenciadas como tendo intervindo mais diretamente nos factos participados não se apresentando, por ora, como viável e útil a realização de diligências adicionais de prova", acrescenta a nota.

Recorde-se que no âmbito deste processo o Estádio de Alvalade chegou a ser alvo de busca por parte da Polícia Judiciária, para além de buscas domiciliárias.