Federação cabo-verdiana leva Jovane Cabral ao departamento jurídico

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:57 Facebook

Twitter

A Federação Cabo-verdiana de Futebol anunciou, esta segunda-feira, que a ausência de Jovane Cabral da concentração da seleção já está a ser analisada pelo departamento jurídico do organismo.

O extremo do Sporting foi convocado foi convocado pela seleção cabo-verdiana mas não se apresentou. O jovem jogador falhou a concentração, em Lisboa, por querer representar a seleção portuguesa. Perante o sucedido, a Federação do país africano informou que já está a tratar do assunto.

"Dos convocados a única ausência é de Jovane Cabral, jogador do Sporting. Internamente, a Federação Cabo-verdiana de Futebol já está a tratar do assunto, estando o mesmo no departamento jurídico", pode ler-se numa nota publicada no Facebook.

"Jovane não apareceu e não deu nenhuma explicação"

O selecionador cabo-verdiano Rui Águas disse esta segunda-feira à agência noticiosa Inforpress que o avançado do Sporting "não apareceu e não deu nenhuma explicação" quanto à ausência do estágio da equipa.

Jovane tinha sido chamado para o jogo com o Lesoto, de apuramento para a Taça das Nações Africanas de 2019, mas não compareceu no Estádio do Jamor, onde se realizou o primeiro treino dos tubarões azuis.

O jogador do Sporting já tinha sido chamado à seleção do país onde nasceu, sendo natural de Santa Catarina, atuando cinco minutos num particular com o Luxemburgo, em março de 2017. Contudo, as regras da FIFA permitem a mudança de país se o jogador não tiver atuado numa partida oficial.