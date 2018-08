Federação egípcia confirma Salah no Mundial

Sofia Esteves Teixeira 30 Maio 2018 às 18:29 Facebook

A Federação Egípcia de Futebol confirmou, esta quarta-feira, que Mohamed Salah, que se lesionou na final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid, vai estar no Mundial 2018.

"A federação de futebol repete que Salah estará no Campeonato do Mundo se Deus quiser e não estará ausente por mais de três semanas", afirmou Hani Abu Reda, presidente do organismo.

A estrela do Liverpool, de 25 anos, lesionou-se na final da Liga dos Campeões, perdida no sábado para o Real Madrid (1-3), em Kiev, após uma lance com Sérgio Ramos, o que o obrigou a abandonar o relvado ao minuto 30. O jogador egípcio deverá parar durante três semanas, estando disponível para os jogos com a Rússia, a 19 de junho, e Arábia Saudita, a 25 de junho.