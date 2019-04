Federação Espanhola mantém castigo de Diego Costa

Hoje às 19:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Avançado vai mesmo cumprir oito jogos de suspensão, embora o Atlético de Madrid possa recorrer para o TAD.

O Comité de Apelo da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) rejeitou esta sexta-feira o recurso apresentado pelo Atlético de Madrid e manteve o castigo de oito jogos de suspensão aplicado ao avançado Diego Costa. O clube madrileno pode agora recorrer da decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), tendo para isso um prazo de 15 dias a partir deste sábado.

"Sobre as manifestações verbais que originaram a sanção, as imagens não indiciam que estas não tenham existido nem que o conteúdo das mesmas seja diferente daquele que é apresentado no relatório da equipa de arbitragem", sustentou o Comité de Apelo.

O avançado do Atlético de Madrid foi sancionado com oito partidas de suspensão, quatro pelo cartão vermelho que recebeu frente ao FC Barcelona, em Camp Nou, em jogo do campeonato espanhol, e outros quatro por agarrar o braço do árbitro Jesús Gil Manzano, após este o ter admoestado.

Diego Costa foi expulso aos 28 minutos do jogo com o Barcelona, em Camp Nou, com o árbitro Gil Manzano a dizer que o jogador do Atlético de Madrid viu o cartão vermelho direto depois de lhe dirigir várias ofensas verbais graves.

No mesmo relatório, o árbitro refere que, depois de expulso, o jogador agarrou-lhe várias vezes o braço, com o objetivo de o impedir de mostrar o cartão amarelo a José María Jiménez e a Diego Godín, ambos da equipa "colchonera". No jogo, o 'Barça' acabou por vencer por 2-0, com golos de Luís Suárez (85 minutos) e Lionel Messi (86).

O castigo a Diego Costa é o mais pesado na liga espanhola desde que Pepe, então no Real Madrid, foi punido com 10 jogos de suspensão, após agredir Casquero, num jogo com o Getafe, em 2009.