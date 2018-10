Federação inglesa condena comportamento de "hooligans" em Espanha

Hoje às 16:10 Facebook

Twitter

A federação inglesa de futebol (FA) condenou esta segunda-feira os distúrbios e danos provocados pelos adeptos ingleses em Sevilha, onde se encontram para assistir à partida entre as seleções de Espanha e Inglaterra, relativa à Liga das Nações.

"Condenamos o comportamento inaceitável ocorrido em Sevilha. Tendo em vista a partida que se realiza segunda-feira à noite, pedimos aos que seguem a equipa que respeitem os nossos anfitriões e se comportem de maneira responsável", assinalou a federação através de um comunicado.

A FA indicou igualmente que vai unir esforços com a Unidade Policial de Futebol do Reino Unido e com a Polícia Nacional Espanhola, por forma a identificar os culpados pelos incidentes ocorridos no centro da cidade.

De acordo com as fontes policiais, os 'hooligans', aparentemente sob o efeito de álcool, provocaram danos em carros, mobiliário urbano e inclusivamente nos bares onde se encontravam no centro histórico de Sevilha.

Depois do alerta dado pelos vizinhos, as autoridades espanholas acabaram por intervir obrigando os grupos de ultras a abandonar o local. Nesta altura, os eventuais culpados podem vir a ser castigados pela ​​​​​​​FA com suspensões com podem ir de três anos a suspensão permanente.