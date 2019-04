Federação instaura processo a Olhanense e Casa Pia após jogo interrompido

Hoje às 17:46 Facebook

O jogo entre Olhanense e Casa Pia, da 30.ª jornada do Campeonato de Portugal de futebol, interrompido aos 81 minutos no domingo, levou a um processo disciplinar "urgente" aos dois clubes, foi esta quinta-feira anunciado.

A decisão foi comunicada no mapa de castigos da secção não profissional do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta quinta-feira divulgado, ao abrigo do artigo 222.º do Regulamento Disciplinar da FPF, que regulamenta a aplicação de urgência nos processos.

Um processo desta natureza pode ser instaurado caso "esteja em causa a aplicação de sanção que determine a subtração de pontos", sendo que ficam "reduzidos a dois dias úteis" os prazos para apresentação de material de defesa.

O processo ao Olhanense deve-se à invasão de campo por parte dos adeptos do clube algarvio, enquanto no caso do Casa Pia está em causa a ausência dos minutos finais do encontro, que se deviam ter disputado na segunda-feira.

O jogo tinha sido interrompido com 1-2 no marcador, na sequência do segundo golo do Casa Pia, por suposta tentativa de invasão de campo, sendo que os adeptos locais alegam ter sido provocados por "gestos obscenos" de jogadores adversários.

Em comunicado, o Casa Pia sublinhou que o árbitro deu o jogo por terminado, como consta do relatório do "juiz" da partida, pelo que a decisão da federação de mandar retomar a partida "não tem qualquer fundamento jurídico/regulamentar".