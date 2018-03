Federação internacional de atletismo mantém suspensão à Rússia

Hoje às 15:31 Facebook

A Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) decidiu, esta terça-feira, manter a suspensão a atletas russos, imposta desde novembro de 2015, devido ao sistema de doping organizado com apoio estatal.

Na sequência da recomendação de um grupo de trabalho antidopagem, "o conselho da IAAF decidiu manter a suspensão à Federação Russa de Atletismo (Rusaf)" disse em conferência de imprensa Rune Andersen, médico do organismo que rege o atletismo mundial.

"Embora tenham sido cumpridas algumas recomendações necessárias para o levantamento da suspensão, há ainda outras que não foram asseguradas", disse Rune Andersen.

Em novembro de 2015, A IAAF foi a primeira federação de modalidade a suspender a Rússia, no seguimento das revelações de um sistema de dopagem sistemático e institucionalizado no desporto do país, abrindo a porta somente à participação de atletas independentes nos Jogos Olímpicos Rio2016.

Em 28 de fevereiro, o Comité Olímpico Internacional (COI) levantou a suspensão do Comité Olímpico da Rússia, que estava em vigor desde dezembro, devido ao escândalo de doping institucionalizado no país.