Federação repudia e participa de cânticos da claque do Sporting

A Federação de Patinagem emitiu, esta quinta-feira, um comunicado no qual repudia os cânticos da claque do Sporting durante o clássico de hóquei em patins, frente ao F. C. Porto, no Dragão Caixa.

No comunicado publicado no site oficial, a Federação Portuguesa de Patinagem afirma repudiar "o conteúdo de alguns cânticos entoados no jogo da 12ª jornada do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube de Portugal" e assegurou tomar medidas.

"No espírito do fair play pelo qual pauta a sua actuação, a Federação de Patinagem de Portugal repudia veementemente o sucedido e irá participar a situação ao Conselho de Disciplina, que agirá dentro dos trâmites previstos", pode ler-se.

Recorde-se que o clássico entre o F. C. Porto e o Sporting ficou marcado pelos cânticos dos adeptos leoninos, numa alusão ao sucedido no Estoril-F. C. Porto, na I liga de futebol, da passada segunda-feira, interrompido devido à alegada instabilidade da bancada do Estádio António Coimbra da Mota.