Federer e Nadal avançam em Roland Garros

Velhos rivais apuraram-se este domingo para os quartos de final do torneio francês do Grand Slam e continuam em rota de colisão para as meias-finais.

O suíço Roger Federer, terceiro cabeça de série, qualificou-se ao vencer em três "sets" o argentino Leonardo Mayer.

Federer, terceiro do ranking mundial, impôs-se com facilidade a Mayer, 68.º classificado da hierarquia da ATP e habitual parceiro de pares do português João Sousa, pelos parciais de 6-2, 6-3 e 6-3, após uma hora e 44 minutos de confronto.

Nos quartos de final do torneio parisiense em terra batida, o tenista suíço, de 37 anos, vencedor da prova em 2009, vai defrontar o vencedor do encontro que oporá o grego Stefanos Tsitsipas, sexto do ranking e recente vencedor do Estoril Open, ao suíço Stan Wawrinka, número 28 do mundo.

Rafael Nadal, campeão em título e segundo cabeça de série de Roland Garros, também se apurou em três "sets", à custa do argentino Juan Londero.

Nadal, número dois do ranking mundial, impôs-se facilmente ao 78.º classificado da hierarquia da ATP, pelos parciais de 6-2, 6-3 e 6-3, após duas horas e 16 minutos de confronto.

O tenista espanhol, de 32 anos, recordista de títulos da prova parisiense, com 11 troféus, vai defrontar nos quartos de final o vencedor do encontro entre o japonês Kei Nishikori, sétimo do ranking, e o francês Benoit Paire, número 38 do mundo.