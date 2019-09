Hoje às 10:42 Facebook

Twitter

Partilhar

A cumplicidade entre o suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal pôde ser testemunhada pelos amantes do ténis durante a Laver Cup, que decorreu em Genebra (Suíça) e terminou com a Europa a bater o resto do Mundo, por 13-11. Os dois tenistas vestiram a pele de treinadores, partilharam conselhos sobre como bater os adversários e ajudaram os colegas de equipa. Veja os vídeos.