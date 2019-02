Feirense convoca adeptos para fugir à crise

Hoje às 12:44 Facebook

"Vamos todos a jogo" é o mote da campanha lançada pela SAD do último classificado do campeonato nacional e que, em traços gerais, facilita a entrada dos adeptos no Marcolino de Castro para a receção de sábado (15.30 horas) ao Moreirense.

O Feirense não vence qualquer jogo do campeonato desde a 2.ª jornada, em Guimarães, contra o Vitória, e neste momento é o lanterna vermelha da tabela classificativa, cinco pontos abaixo do Chaves, que está na posição (17.ª) imediatamente a seguir. De qualquer forma, o clube de Santa Maria da Feira recusa-se a atirar a toalha ao chão e até convocou os adeptos para ajudar a equipa a escapar à crise de resultados, já no jogo de sábado, frente ao Moreirense.

Como vem sendo norma, os sócios não pagam bilhete, podem levar ao estádio um acompanhante feminino por apenas um euro e, desta feita, também têm a possibilidade de convidar mais cinco amigos, sendo que cada um deles pagará somente dois euros pelo ingresso.

De resto, o apoio à equipa nesta hora difícil também se tem sentido fora dos relvados. Às redes sociais do Feirense têm chegado vídeos com votos de boa sorte para a próxima jornada. O avançado Charles, por exemplo, que atualmente representa o Eibar, e alguns notáveis da região, bem como alguns jogadores dos escalões de formação gravaram mensagens de força que já chegaram à equipa principal.