Feirense desce de divisão

Com o triunfo do Aves frente ao V. Guimarães, o Feirense torna-se na primeira equipa despromovida matematicamente ao segundo escalão.

A equipa de Santa Maria da Feira somou apenas 15 pontos em 29 jornadas e encontra-se no último lugar, a 16 pontos da zona de permanência. Ora, na melhor das hipóteses a turma orientada por Filipe Martins só pode conquistar 15 pontos até ao fim do campeonato, pelo que este domingo vai entrar em campo frente ao Braga já com a despromoção assegurada.

Após três épocas consecutivas na primeira divisão, o Feirense diz adeus numa temporada negativa, mas que até começou bem, com duas vitórias nas primeiras duas jornadas. No entanto, desde aí, o conjunto fogaceiro nunca mais voltou a vencer, somando até ao momento 27 jornadas consecutivas sem conquistar os três pontos.

Com a época em curso, Nuno Manta deu lugar a Filipe Martins para tentar evitar a descida de divisão, mas a troca não produziu os efeitos desejados e na próxima época o Feirense regressa à segunda liga.