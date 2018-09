Hoje às 18:46 Facebook

Feirense e Nacional empataram (0-0), este domingo, em jogo da quinta jornada da Liga, disputado no Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira.

O nulo deixa a equipa de Santa Maria da Feira, que não vence há três jogos, no sétimo lugar, com oito pontos, enquanto o Nacional alcançou o primeiro empate e é 15.º, com quatro pontos.

Na próxima jornada, o Feirense defronta, fora de casa, o Moreirense e o Nacional recebe o Santa Clara.