Feirense empresta Kiki a clube do Campeonato de Portugal

O FC Felgueiras 1932, treinado por Ricardo Sousa, fica com o internacional sub-20 português até ao final da presente temporada. "Quero fazer uma grande temporada", afirmou o lateral esquerdo

Estava integrado no plantel de Nuno Manta Santos, mas percebeu que, tal como na temporada passada, teria poucas oportunidades de jogar. Por isso, em sintonia com os responsáveis do Feirense, aceitou o desafio de transferir-se, por empréstimo, para o FC Felgueiras 1932, do campeonato de Portugal.

"Custa sempre sair de um clube onde nos sentimos bem, mas entendemos que, neste momento, o melhor para a minha carreira seria jogar com maior regularidade. Vou com a mesma ambição que abracei o projeto do Feirense. Sei que só jogando terei oportunidade de regressar. Quero fazer uma grande temporada, quero continuar a crescer", afirmou Kiki.

O lateral esquerdo, de 23 anos, fez parte da formação no F. C. Porto e estreou-se como sénior no Rio Ave. Passou, depois, pelos ingleses do Dag and Red, regressando a Portugal para representar o Atlético, Gil Vicente, Olhanense e Feirense.