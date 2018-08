Feirense lança campanha para chamar mais mulheres ao estádio

JN Hoje às 18:25 Facebook

Sob o lema "O meu lugar é no Marcolino", a SAD do Feirense pretende cativar mais mulheres para marcarem presença no Estádio Marcolino Castro na nova temporada.

A iniciativa decorrerá já nesta 1.ª jornada da Liga NOS, em que o Feirense recebe o Rio Ave, no domingo.

Para chamar mais mulheres ao Marcolino Castro, os fogaceiros colocaram em marcha uma campanha de descontos: o chamado "pack amigas" permite que três adeptas assistam ao jogo com o Rio Ave por apenas 7,5 euros ou cinco por 10 euros, valor mínimo para um não sócio masculino.

De acordo com os dados passados pelo clube de Santa Maria da Feira, o Feirense terminou a temporada 2017/18 com a quarta melhor taxa de ocupação no respetivo estádio, tendo sido apenas superado pelos três grandes: F. C. Porto, Benfica e Sporting.

Querendo manter, ou se possível até melhorar, os 71,7 por cento dos lugares preenchidos no Marcolino Castro, a SAD começou por apostar no público feminino e cada associado pode trazer, por apenas um euro, uma adepta.