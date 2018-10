Feirense obrigado a trabalho extra para afastar Mirandela

Hoje às 19:01 Facebook

O Feirense qualificou-se este domingo para a quarta eliminatória da Taça de Portugal ao vencer no terreno do Mirandela, do Campeonato de Portugal, por 2-1, com o golo decisivo a ser marcado só no prolongamento.

Os golos foram obtidos através de duas grandes penalidades, uma para cada equipa, e de um livre, tendo sido este, marcado por João Silva ao quarto minuto do prolongamento, a decidir jogo e a eliminatória.

O Mirandela adiantou-se no marcador aos 15 minutos, graças a um penálti convertido por Kelvin, e esse golo deu um ânimo extra à equipa local, o que fez parecer que o encontro estava a entre duas equipas do mesmo escalão.

O Feirense, que rapidamente percebeu que tinha um "osso duro para roer", sofreu novo contratempo quando Tiago Gomes, amarelado no lance de que resultou a grande penalidade, viu o segundo amarelo aos 25 minutos e o consequente vermelho, deixando a sua equipa em inferioridade numérica.

Com um futebol direto e simples, o Mirandela mostrou-se aguerrido e conseguiu algumas vezes criar perigo, em especial nos ataques conduzidos pelos flancos, mas o Feirense reagiu e, embora reduzido a dez, empatou através de um penálti, convertido por Luís Machado, aos 26 minutos.

A equipa transmontana entrou forte na segunda parte e Varela, aos 58 e aos 63 minutos, esteve perto do golo, sobretudo na segunda situação, quando, isolado em plena área do Feirense, atirou por alto.

O Mirandela pressionou muito e nunca deixou de acreditar que podia ganhar o jogo e, por conseguinte, apurar-se para a fase seguinte da prova, ao passo que o Feirense sentiu grandes dificuldades face à intensidade defensiva e atacante que o adversário impôs.

O mau estado do relvado, que se acentuou devido à chuva forte que caiu no segundo tempo, foi outro "adversário", mas este para as duas equipas, que a dada altura lutaram mais do que jogaram e acabaram por ter de ir a prolongamento.

Foi nesse período que o Feirense conseguiu chegar ao segundo golo e, assim, saltar para a frente do marcador. A equipa ganhou um livre perigoso, aos 94 minutos, João Silva bateu-o com força e a bola sofreu um desvio que traiu o guardião do Mirandela e seguiu para o fundo das redes.

A um quarto de hora do fim, a equipa de Santa Maria da Feira ficou só com nove jogadores em campo, devido à expulsão de Babanco, e terminou em grande sofrimento ante um opositor que lhe foi superior muitas vezes e que só pecou pela falta de eficácia finalizadora, pois teve ocasiões de golo suficientes para conseguir outro resultado.