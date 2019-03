Feirense organiza campanha para ajudar Moçambique

JN Hoje às 19:08 Facebook

O Feirense apela a sócios e adeptos para oferecerem bens de necessidade básica para ajudar o povo de Moçambique.

Solidário com a tragédia que em Moçambique, o Feirense junta-se à onda de solidariedade para com o país africano e apela aos sócios e adeptos para se mobilizarem na recolha de bens de necessidade básica.

O clube de Santa Maria da Feira fez uma lista com os bens mais precisos, sendo eles: alimentos enlatados, vestuário, desinfetante de água, barras energéticas, solução oral hidratante, medicação para a diarreia, pensos higiénicos, redes mosquiteiras, antimaláricos, velas, lençóis e mantas.

No sentido de juntar os bens oferecidos por sócios e adeptos, as bilheteiras do Estádio Marcolino de Castro vão estar abertas esta quinta e sexta-feira das 10 às 19 horas, assim como na próxima segunda-feira das 10 às 20.15 horas, hora do encontro com o Vitória de Setúbal. No sábado, os bens podem ser entregues na loja do clube, das 10 às 13 horas e das 14.30 às 18 horas.