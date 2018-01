Feirense quer explorar pontos fracos do F. C. Porto

Hoje às 15:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Feirense admitiu, esta terça-feira, que a equipa vai tentar aproveitar os pontos fracos do F. C. Porto no confronto da 16ª jornada da I Liga, que se joga na quarta-feira, no Estádio Marcolino de Castro.

Em conferência de imprensa de antevisão ao embate com o F. C. Porto, Nuno Manta Santos realçou que o adversário está no melhor momento da época.

"O F. C. Porto está com cultura à Porto e que o torna um adversário muito difícil de defrontar. É a equipa que está em primeiro lugar e que tem mais golos marcados", justificou.

Para Nuno Manta Santos, o Feirense terá de estar concentrado para tentar tirar proveito de uma possível desatenção do F. C. Porto.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"Queremos conquistar pontos. Amanhã o adversário é de grau de dificuldade elevado. É uma equipa muito forte em todos os momentos de jogo. Queremos retirar os pontos fortes do F. C. Porto e mostrar aquilo em que somos mais fortes. Quando o Porto está com cultura Porto é um coletivo difícil para qualquer equipa portuguesa. Ambas as equipas vão estar concentradas no jogo. Mentalmente estamos prontos para o jogo", afirmou.

Segundo o treinador do Feirense, os seus jogadores estão com o pensamento apenas no jogo de quarta-feira, retirando importância ao embate entre o Benfica e o Sporting, às 21.30 horas, também da 16.ª jornada.

"Não vai influenciar nada, nem Feirense nem F. C. Porto. "Nós, o Feirense, temos de tentar conquistar pontos, mostrar a nossa cultura e o que é jogar no Marcolino Castro. Vamos entrar em campo à procura de conquistar pontos e mostrar aquilo que valemos", admitiu.

Para o jogo com os dragões, Nuno Manta Santos não poderá contar com o médio Cris, a recuperar de lesão.

O Feirense, 13º classificado com 14 pontos, recebe na quarta-feira, pelas 20.15 horas, o F. C. Porto, líder da I Liga, com 39 pontos, em jogo da 16ª jornada da competição.