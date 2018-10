Feirense vence Marítimo e soma segundo triunfo

Ontem às 21:24 Facebook

O Feirense venceu esta quarta-feira o Marítimo por 3-2 e somou a segunda vitória no Grupo D da terceira fase da Taça da Liga, afastando os insulares da luta pelo apuramento.

No Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira, Aloísio Soares adiantou a formação insular no marcador, aos 15 minutos, mas também contribuiu para o empate do Feirense, ao introduzir a bola na própria baliza (30).

João Silva, ainda na primeira parte (36), operou a 'cambalhota' no marcador, mas o Marítimo chegaria ao empate por Ricardo Valente (58). Contudo, o avançado do Feirense sentenciou a vitória fogaceira, com um toque de calcanhar, aos 74 minutos.

A equipa fogaceira lidera o grupo D, com seis pontos, mais três do que o Sporting, que joga hoje com o Estoril Praia, sendo que o Marítimo e os 'canarinhos' ainda não pontuaram.

Num jogo equilibrado na fase inicial, o Marítimo acabou por ser mais eficaz e colocou-se na frente do marcador, aos 15 minutos, graças a um desvio de cabeça de Aloísio Soares, que acabaria por, aos 30, fazer também o golo do empate Feirense, ao desviar para a própria baliza um cruzamento de Zé Pedro.

O Feirense motivou-se com o golo do empate e consumou a reviravolta aos 36 minutos, após um remate cruzado de João Silva, no coração da área, não dando hipóteses a Charles.

O Marítimo ainda teve a possibilidade de ir para o intervalo com um empate, quando Nanu rematou de longe à trave (42).

Na segunda parte, o Marítimo acabou por chegar ao empate por intermédio de Ricardo Valente, que surgiu ao segundo poste para cabecear para o fundo da baliza, aos 58 minutos.

O Feirense reagiu e voltou para a frente do marcador aos 74 minutos, quando João Silva surgiu ao primeiro poste para desviar a bola de calcanhar.