Felipe anuncia saída do F. C. Porto

O central brasileiro Felipe deixou, esta segunda-feira, uma mensagem nas redes sociais na qual anuncia que está de saída do F. C. Porto.

"Foram 3 anos vivendo intensamente azul e branco com uma nova família que construí e que ficará marcada para o resto da minha vida! Só tenho a agradecer a todos os funcionários do clube, diretoria, presidente, aos místers e companheiros com quem convivi nesse período [...] O @fcporto me fez sentir em casa e viver grandes emoções, com conquistas, gols, duelos de Champions League, muita superação e entrega em campo... Virou o clube que mais defendi na minha carreira profissional e pude voltar a ser chamado para Seleção Brasileira e estrear representando meu país. Não há palavras para descrever o quanto aprendi e evoluí como pessoa. Desejo a maior sorte no futuro para os que ficam. Estarei na torcida e serei grato eternamente! Obrigado Malta!", escreveu.