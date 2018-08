Felipe convocado para a seleção brasileira

JN Hoje às 15:51 Facebook

Twitter

O defesa central Felipe, do F. C. Porto, foi esta sexta-feira, convocado pelo selecionador brasileiro de futebol, Tite, para os particulares com os Estados Unidos e El Salvador.

Felipe é um dos jogadores mais utilizados no F. C. Porto e pode somar as suas duas primeiras internacionalizações pelo "escrete" nos particulares com os Estados Unidos, a 7 de setembro, e com El Salvador, no dia 11.

O defesa central, de 29 anos, é um dos 12 jogadores chamados por Tite que não estiveram no Mundial 2018, juntamente com os guarda-redes Hugo (Flamengo) e Neto (Valência), os defesas Alex Sandro (Juventus), Dedé (Cruzeiro) e Fabinho (Liverpool), os médios Andreas Pereira (Manchester United), Arthur (FC Barcelona) e Lucas Paquetá (Flamengo), e os avançados Éverton (Grêmio) e Pedro (Fluminense).