Felipe elogia João Félix

Hoje às 18:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Apresentado no Atlético de Madrid, o central brasileiro disse que não é por ter sido rival do jovem avançado que vai negar-lhe as qualidades.

"O João Félix é um grande jogador e não posso deixar de o elogiar, mesmo tendo sido meu rival. Agora não vai mudar e por isso é que está cá connosco [no Atlético de Madrid]", disse Felipe, esta quinta-feira, na conferência de imprensa em que foi apresentado como reforço do clube "colchonero".

Sobre a saída do F. C. Porto, o internacional brasileiro foi claro. "A vida de um futebolista muda muito. Não saí por não gostar do F.C. Porto, pois adoro o clube. Saí, sim, porque tive uma boa proposta e agora em diante só espero coisas boas", afirmou.

Recorde-se que Felipe jogou durante três épocas no Dragão, tendo sido transferido para o Atlético, a troco de 20 milhões de euros. Na equipa madrilena, vai usar a camisola com o número 18.