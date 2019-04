Felipe fora das opções nos próximos dois jogos para a Liga

JN Hoje às 10:18 Facebook

O defesa-central Felipe, do F. C. Porto, falhou apenas duas partidas esta temporada, uma por castigo e outra por opção técnica.

Ao ser expulso em Braga, no empate a uma bola que deu o apuramento ao F. C. Porto para a final da Taça de Portugal, Felipe vai falhar os próximos dois duelos dos campeões nacionais para a Liga.

Isto porque o defesa-central brasileiro já era carta fora do baralho para Sérgio Conceição para o dérbi com o Boavista, esta sexta-feira, pois na jornada anterior, também diante do Braga, viu o nono cartão amarelo na Liga. Agora, ao ser expulso com dois amarelos esta terça-feira, o jogador portista estará ausente também da deslocação a Portimão, referente à 29.ª jornada.

Desta forma, Sérgio Conceição está condicionado na escolha de defesas-centrais nas próximas três partidas do F. C. Porto devido a castigo. Felipe vai cumprir castigo nos próximos dois jogos do campeonato e pelo meio será Pepe a estar ausente do embate com o Liverpool, referente à primeira mão dos quartos de final.

Refira-se que Felipe tem sido peça importante para os dragões, pois apenas falhou dois jogos esta temporada em todas as competições. Esteve ausente na 16.ª jornada do campeonato, no triunfo do F. C. Porto sobre o Nacional, por 3-1, devido a castigo. Já o único encontro que falhou por opção técnica foi na vitória, por 4-2 frente ao Varzim, na segunda jornada do grupo C da Taça da Liga.