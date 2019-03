Felipe recorda momento difícil antes da vinda para o F. C. Porto

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 14:41 Facebook

O central brasileiro afirmou, esta quarta-feira, que "atravessou um momento difícil" antes de assinar pelo clube azul e branco e abordou um regresso à seleção brasileira.

Felipe, de 29 anos, assinou pelo F. C. Porto em 2016/17 e tornou-se numa das peças-chave do eixo da defesa portista. Apesar do bom momento no clube azul e branco, o central brasileiro recordou um momento que atravessou em 2012, quando assinou pelo Corinthians.

"Quando cheguei passei por um momento difícil, porque não tinha as bases e tive de aprender a entrar nos jogos e a viver a pressão num grande clube como o Corinthians. O Tite ajudou-me muito. Todos me tranquilizaram e me ensinaram", contou Felipe em entrevista ao Gazeta Esportiva.

No F. C. Porto, onde quer "ganhar todas as competições", o central diz que "cresceu profissionalmente" e garante que o clube azul e branco o marcará para sempre.

"Pude amadurecer e evoluir como pessoa e profissional. O modelo de jogo e os treinos são diferentes. E poder disputar jogos ao alto nível, em grandes competições, ajuda muito também. Eu mudei a composição muscular, ganhei massa e força desde que cheguei, e também tive que me adaptar a isso. Regresso ao Corinthians? Guardo muito carinho e ainda tenho muitos amigos no clube. É difícil prever qualquer coisa, pois estou na Europa, adaptado, com contrato... O futuro a Deus pertence. É um clube que está marcado na minha vida, assim como o F. C. Porto", disse.

Quanto a um possível regresso à seleção, o central brasileiro foi categórico: "Se tiver que acontecer vai acontecer", concluiu.