Felipe revela troca de palavras com Sérgio Conceição em Roma

O central brasileiro do F. C. Porto Felipe afirma que o treinador tentou tranquiliza-lo após a derrota com a Roma.

Felipe recorreu às redes sociais, esta quinta-feira, para explicar a troca de palavras com o técnico Sérgio Conceição, no final do jogo do F. C. Porto frente à Roma, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. As imagens captadas pelas câmaras mostraram o jogador visivelmente exaltado.

"Deixo aqui uma palavra de agradecimento ao Mister, que após um jogo tão intenso e difícil quis-me tranquilizar sobre um lance de disputa com o adversário. Vamos seguir acreditando e lutando pelos nossos objetivos", escreveu o central brasileiro, no Instagram.

O F. C. Porto já tinha minimizado a polémica, através do diretor de comunicação, Francisco J. Marques. "A indignação de Felipe não é com Sérgio Conceição, que o está a alertar para o perigo de expulsão, mas sim com uma situação de jogo. No plantel do F. C. Porto discute-se quando se tem de discutir, mas a autoridade do treinador é inquestionável", afirmou.