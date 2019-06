Félix deixa Madrid e foco incide nos técnicos de CR7 e André Silva

Hoje às 21:25 Facebook

João Félix foi gozar novo período de férias antes de ser oficializado como reforço do Atlético Madrid. No plano internacional, Sarri já chegou a Turim para ser apresentado como técnico da Juventus e o Milan também anunciou o novo treinador

Benfica: João Félix já deixou Madrid e foi gozar novo período de férias sem ser oficializado com reforço do Atlético. Ainda assim, deixou tudo acertado com os colchoneros. De acordo com o jornal espanhol "AS", os clubes ainda discutem a forma de pagamento dos 120 milhões de euros.

Braga: O médio brasileiro Ricardo Ryller vai ser emprestado em 2019/20 ao Red Bull Bragantino, da Série B do futebol brasileiro, revelou o clube minhoto. Ryller tem contrato com o Braga até 2022 e já cumpriu lá dois, com um total de 19 jogos na equipa principal.

Marítimo: Segundo reforço para Nuno Manta Santos. Depois de Erivaldo, o defesa Dejan Kerkez foi oficializado como reforço do Marítimo. Central, de 23 anos, é internacional sub-21 pela Sérvia e alinhava no Spartak Subotica.

Boavista: Disputou 61 jogos entre equipa B e sub-23 do Sporting e foi, esta quarta-feira, oficializado como reforço axadrezado. O médio Paulinho, de 23 anos, esteve duas temporadas nos leões por empréstimo do Fluminense e assinou, agora, por três anos com o Boavista. "Vou dar o máximo em campo", prometeu.

Manchester United: O clube inglês anunciou, esta quarta-feira, que Juan Mata renovou até 2021, ficando com mais um ano de opção. O avançado, de 31 anos, já cumpriu seis temporadas pelo Manchester United, tendo participado em 218 jogos e marcado 45 golos.

Manchester City: O defesa internacional inglês Kyle Walker prolongou por dois anos o contrato com o Manchester City, até 30 de junho de 2024, anunciou esta quarta-feira o bicampeão inglês de futebol.

Juventus: Maurizio Sarri, novo treinador de Cristiano Ronaldo e companhia, já está em Turim. O sucessor de Allegri será apresentado esta quinta-feira e a Juventus partilhou as imagens da chegada do novo treinador à cidade.

Milan: O clube do avançado português André Silva oficializou Marco Giampaolo como treinador. Oriundo da Sampdoria, assinou um contrato válido por duas épocas, com mais uma de opção.