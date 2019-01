Fellaini associado ao F. C. Porto e Manchester United atento a Simeone

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 21:48 Facebook

Num dia em que Tiago Dantas renovou pelo Benfuica, Fellaini foi apontado ao F. C. Porto e a Juventus pretende juntar Luka Modric a Cristiano Ronaldo.

F. C. Porto: Alegadamente insatisfeito com a saída de José Mourinho do Manchester United, Fellaini terá comunicado a vontade de deixar o clube inglês e, segundo o jornal belga Het Nieuwsblad, há interesse do Milan, dos chineses do Guangzhou Evergrande, bem como do clube azul e branco. O médio belga tem contrato até junho de 2020 com os red devils.

Benfica: Os encarnados anunciaram a renovação de contrato com Tiago Dantas, até 2023. O jovem, de 18 anos, terminava contrato em junho de 2019 chegou a ser apontado ao Manchester City.

Valência: Michy Batshuayi, que trocou o Chelsea pelo clube espanhol em 2016, está de saída. Sem oportunidades no Valência, o atacante está à procura de outras paragens e, segundo a imprensa inglesa, Everton, Crystal Palace, Marselha e Galatasaray

manifestaram interesse na aquisição do jogador.

Bayern: O clube alemão está a seguir atentamente Morata e pretende adquirir o jogador, a título de empréstimo, até ao final da temporada.

Atlético de Madrid: O jornal Mirror avançou este domingo que o Manchester United vê Simeone, técnico dos "colchoneros", como uma forte hipótese de substituir Mourinho no comando técnico dos "red devils".

Juventus: Luka Modric, recentemente considerado o melhor jogador do mundo, foi associado à equipa de Cristiano Ronaldo.