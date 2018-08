Ferguson acordou do coma e perguntou se podia ver Ronaldo em Kiev

Sofia Esteves Teixeira 09 Maio 2018 às 17:55 Facebook

Twitter

A imprensa inglesa avançou, esta quarta-feira, que Alex Ferguson, quando acordou do coma, pediu para ir ver a final da Liga dos Campeões, em Kiev, entre o Real Madrid e o Liverpool.

O escocês Alex Ferguson foi operado de urgência devido a uma hemorragia cerebral e acordou, esta terça-feira, do coma induzido. Segundo o jornal britânico "The Sun", o ex-treinador do Manchester United quis saber de imediato o resultado do último jogo do Doncaster Rovers, equipa orientada pelo filho, e questionou se podia ir ver a final da Taça de Inglaterra entre os red devils e o Chelsea.

Depois de ter sido prontamente informado que a presença na final da Taça de Inglaterra estava fora de questão, dado que precisa de repouso absoluto, Ferguson não desistiu e terá feito outra proposta: "Está bem, a final da Taça está descartada. Mas e Kiev?", referindo-se à final a Liga dos Campeões entre o Real Madrid e o Liverpool.

"Claro que ele adoraria estar em Kiev a 26 de maio para ver o Cristiano Ronaldo em ação pelo Real Madrid contra o Liverpool. Ronaldo vê Sir Alex como uma figura paternal. Mas Sir Alex precisa de muito descanso e terá de seguir à risca as instruções do seu médico para recuperar em pleno", afirmou uma fonte do Manchester United ao "The Sun".

Escocês deixa cuidados intensivos

O Manchester United informou, esta quarta-feira, que o ex-treinador já deixou os cuidados intensivos.

"Sir Alex já não precisa de cuidados intensivos e vai permanecer internado para continuar a sua reabilitação", lê-se numa mensagem publicada nas redes sociais do clube.

De acordo com os red devils, a família de Ferguson agradece o enorme apoio recebido, mas pede para que se continue a respeitar a privacidade do escocês durante o resto da recuperação.