Feridos e detidos antes do dérbi do Minho

Delfim Machado Hoje às 20:07

Adeptos de V. Guimarães e Braga envolveram-se em confrontos junto a um café, este domingo ao final da tarde. Cerca de 30 adeptos braguistas foram para a esquadra da polícia.

Está muito tenso o ambiente em redor do V. Guimarães-Braga, o dérbi minhoto que tem início marcado para as 20.15 horas deste domingo.

O duelo já está marcado por incidentes graves entre adeptos das duas equipas. Tudo começou junto ao quartel, quando cerca de 30 adeptos do Braga, que vinham fora da caixa de segurança, e outros do V. Guimarães se encontraram a caminho do estádio.

A confusão iniciou-se junto a um café. Do lançamento de garrafas, pedras e outros materiais, resultaram oito feridos, que foram assistidos pelos Bombeiros Voluntários de Guimarães. Dois foram para o hospital.

A polícia separou os adeptos e levou os adeptos do Braga para a esquadra.