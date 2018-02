Feridos, tiros e detidos antes do dérbi do Minho

Delfim Machado Ontem às 20:07 Facebook

Adeptos de V. Guimarães e Braga envolveram-se em confrontos junto a um café, este domingo ao final da tarde. 52 adeptos braguistas foram para a esquadra da polícia e a PSP usou balas de borracha para controlar multidão.

Esteve muito tenso o ambiente em redor do V. Guimarães-Braga, o dérbi minhoto que teve início às 20.15 horas deste domingo.

O duelo já está marcado por incidentes graves entre adeptos das duas equipas. Tudo começou junto ao quartel, quando dezenas de adeptos do Braga, que vinham fora da caixa de segurança, e outros do V. Guimarães se encontraram a caminho do estádio.

A confusão iniciou-se junto a um café. Do lançamento de garrafas, pedras e outros materiais, resultaram oito feridos, que foram assistidos pelos Bombeiros Voluntários de Guimarães. Dois foram para o hospital.

A polícia separou os adeptos e levou os adeptos do Braga para a esquadra. Foram disparados tiros de shotgun com balas de borracha, para dispersar a multidão.