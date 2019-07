Fermentões desiste da Liga portuguesa de andebol

Hoje às 19:50, atualizado às 19:58 Facebook

O Fermentões vai desisitir da Liga portuguesa de andebol na época 2019/20, após a decisão de suspender a equipa sénior masculina, informou esta terça-feira o clube de Guimarães, numa nota enviada à imprensa.

"Contrariamente às nossas melhores expectativas, apesar de já previamente inscritos, não foi possível reunir o conjunto de condições objetivas indispensáveis a uma participação no campeonato, época 2019/20, por questões insanáveis no que tange à constituição do plantel sénior", lê-se no comunicado, assinado pelo presidente, José Fernandes.

Contactado pela agência Lusa, o dirigente esclareceu que o clube não desistiu da Liga por questões financeiras, mas pela "indisponibilidade" revelada por vários dos seus jogadores para continuarem no plantel, desde a semana passada.

O Fermentões estreou-se no principal campeonato nacional de andebol na época passada e garantiu a manutenção, com um sexto lugar no grupo B, mas, em 2019/20, nem sequer vai competir nas "divisões inferiores", esclareceu o comunicado.

A nota assinada por José Fernandes salientou ainda que o clube vai regressar ao andebol sénior "tão cedo as condições estejam reunidas".

Fundado em 1977, o Fermentões conta com mais de 100 atletas nos escalões de formação e lançou alguns jogadores que se tornaram internacionais pela seleção, nomeadamente o antigo guarda-redes Carlos Ferreira.