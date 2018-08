Fernando Alonso abandona Fórmula 1

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:47, atualizado às 17:15 Facebook

Fernando Alonso confirmou, esta terça-feira, que vai deixar a Fórmula 1 no final da temporada. O adeus está marcado para 25 de novembro, no Circuito de Yas Marina , no Grande Prémio de Abu Dhabi.

A confirmação da despedida do espanhol foi dada pela McLaren e pelo próprio piloto nas redes sociais. Em comunicado, Zak Brown, diretor da equipa, afirmou que Alonso é parte importante da história daquele grupo.

"Existe um tempo para todos fazerem uma mudança na vida e Fernando decidiu que no final desta temporada será a vez dele mudar de vida. Respeitamos a decisão, mesmo que acreditemos que ele esteja na melhor fase da carreira. Junta-se a uma linha de ilustres de pilotos da McLaren. Em nome do Shaikh Mohammed, Mansour e toda a nossa direção, desejamos ao Fernando todo o sucesso no futuro", disse Zak Brown.

Fernando Alonso, de 37 anos, foi campeão do Mundo em 2005 e 2006 com a Renault e vice-campeão em 2010, 2012 e 2013 pela Ferrari. Atualmente, está a disputar a 17.ª temporada de F1, a quinta com a McLaren, e acumulou 32 vitórias, 22 pole positions e 97 pódios.