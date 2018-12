Fernando Andrade assinou pelo F. C. Porto

Hoje às 16:18 Facebook

Apesar da intromissão do Benfica, o JN sabe que o avançado do Santa Clara já assinou pelos dragões. Fernando Andrade acordou um contrato de longa duração e será anunciado, em breve, como primeiro reforço de janeiro do F. C. Porto.

O avançado brasileiro, de 25 anos, tanto joga no corredor central como nas alas do ataque, as posições mais carenciadas do plantel de Sérgio Conceição, sobretudo depois das lesões de Otávio e Aboubakar.

Fernando Andrade tem-se destacado ao serviço do Santa Clara e as suas qualidades são muito apreciadas por Sérgio Conceição. No jogo do campeonato, entre o Santa Clara e o F. C. Porto, criou muitos calafrios a Iker Casillas e companhia, mas agora vai remar no mesmo sentido do plantel azul e branco.

Na manhã desta sexta-feira, o jogador ainda esteve em conversações com o Benfica, no Estádio da Luz, mas foi ao F. C. Porto que disse o "sim".