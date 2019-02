Fernando aposta na experiência portista

Nuno Barbosa Hoje às 13:40 Facebook

No último jogo do campeonato, no caso contra o Tondela, o F. C. Porto apresentou um onze com uma média de idades de 28,3 anos, enquanto a do Benfica, contra o Chaves, foi de 24,4.

Na balança de Fernando Reges, esse dado estatístico terá peso e influência no clássico, mesmo reconhecendo que Sérgio Conceição e Bruno Lage possam apresentar equipas titulares diferentes das que escolheram para a pretérita jornada da Liga.

"As duas equipas têm bons jogadores, mas acho que, pelo plantel e experiência que tem, o F. C. Porto está mais forte. O Benfica melhorou bastante com a chegada do novo treinador, mas o F. C. Porto vem numa sequência de resultados muito boa, tem jogadores muito experientes e considero que está um pouco à frente do Benfica em termos de qualidade de jogo", arrancou o jogador que ficou conhecido por "polvo", quando representou os azuis e brancos, prosseguindo depois, ainda em declarações ao JN, sobre a juventude do plantel do Benfica: "Os miúdos precisam de ter muita personalidade, porque vai ser um jogo complicado, num ambiente muito difícil. Quando são novos e enfrentam esses ambientes, muitas vezes sentem o peso, mas por outro lado também podem ter muita personalidade e fazem um grande jogo. Geralmente é muito difícil soltarem-se neste tipo de partidas".